«Come nazione dobbiamo chiederci, in nome di Dio, quando ci opporremo alla lobby delle armi?» Così il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo la morte di 18 bambini in una sparatoria in una scuola elementare del Texas. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Texas, sparatoria in una scuola elementare: almeno 21 morti