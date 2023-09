Spade romane nascoste in una grotta: la scoperta in Israele Quattro spade di epoca romana e la punta di un giavellotto sono state scoperte in una grotta impervia presso il Mar Morto dagli esperti dell'Autorità israeliana delle antichità. Questa scoperta è il risultato di sei anni di ricerche sistematiche in grotte nella zona del Mar Morto. Le armi si trovavano in un anfratto isolato e inaccessibile lungo una scogliera