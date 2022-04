Shanghai in lockdown, le strade deserte della città cinese

Le catene di approvvigionamento devono essere stabilizzate nel mezzo delle turbolenze causate in Cina dai lockdown per contrastare l'ondata di Covid-19: il vicepremier Liu He, parlando a una riunione sulla logistica nazionale, ha chiesto il rilascio di pass nazionali per consentire ai camion merci di viaggiare attraverso il Paese sulla base di una gestione a circuito chiuso e di test dell'acido nucleico effettuati entro le 48 ore. In questo scenario, i governi locali devono aiutare le aziende chiave a tornare alla loro piena operatività, ha aggiunto Liu, nel resoconto della Xinhua. I focolai diffusi di variante Omicron stanno colpendo le supply chain cinesi, intasando autostrade e porti, bloccando i lavoratori e chiudendo innumerevoli fabbriche e generando effetti anche alle catene di approvvigionamento globali. Intanto dalla Cina arrivano le immagini delle strade deserte di Shaghai.