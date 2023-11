Sciopero 17 novembre, Bombardieri (Uil): «Non metteremo a rischio i lavoratori»

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Il nostro è un atto di rispetto nei confronti dei lavoratori che non vogliamo mettere in condizione di rischiare sanzioni disciplinari o economiche. Lo sciopero va avanti comunque: di otto ore negli altri comparti e di quattro ore in quello dei trasporti. A questo punto, poi, la manifestazione in piazza del Popolo si terrà ancor più numerosa di prima" lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, a margine della conferenza congiunta con il segretario generale della Cigl Landini sulla concertazione decisa dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it