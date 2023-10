Putin in Cina con la valigetta dell'atomica

Durante la visita del presidente russo Vladimir Putin a Pechino , sono state diffuse rare immagini delle valigette nucleari russe portate dai suoi accompagnatori. Dopo i colloqui con il presidente cinese, Putin è stato ripreso in televisione mentre si dirigeva a un altro incontro, circondato da addetti alla sicurezza e seguito da due ufficiali di Marina in uniforme, ognuno con una valigetta. Queste valigette nucleari, conosciute come 'Cheget', sono tradizionalmente affidate a ufficiali della Marina e sono essenziali per dare l'ordine di un attacco nucleare. Anche se sempre presenti durante gli spostamenti di Putin, vengono raramente mostrate in video