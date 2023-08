Putin: «Prigozhin uomo dal destino difficile»

«Per quanto riguarda questo incidente aereo, desidero innanzitutto esprimere le mie più sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime. Sembra che i dati indichino che c'erano dipendenti della Wagner. Vorrei sottolineare che si tratta di persone che hanno dato un contributo significativo alla nostra causa comune di lotta contro il regime nazista in Ucraina, lo ricordiamo, lo sappiamo e non dimenticheremo. Prigozhin, lo sapevo da molto tempo, dall'inizio degli anni '90, era un uomo dal destino difficile, che ha commesso gravi errori nella vita e ha ottenuto i risultati di cui aveva bisogno. Era una persona di talento, un uomo d'affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro Paese e ha lavorato con risultati, ma anche all'estero in Africa, in particolare lì si occupava di petrolio, gas, metalli preziosi e pietre», le parole di Putin sulla morte di Prigozhin. / Immagini Cremlino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev