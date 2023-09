Onu, Meloni: «Dichiarare guerra globale a trafficanti»

Sul tema dell'immigrazione è "dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia" e "dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando all'Assemblea generale dell'Onu.

Per farlo, ha proseguito, "dobbiamo lavorare insieme a ogni livello, e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte". "Un certo approccio ipocrita in tema di immigrazione ha fatto arricchire a dismisura i trafficanti di esseri umani", ha spiegato Meloni. Noi vogliamo combattere la mafia in tutte le sue forme, e combatteremo anche questa. Il punto è che combattere le organizzazioni criminali dovrebbe essere un obiettivo che ci unisce tutti, e che investe anche le Nazioni Unite", ha sottolineato la presidente del Consiglio.

