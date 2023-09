Michael Gambon, star di Harry Potter, è morto all'età di 82 anni

Sir Michael Gambon, noto per la sua straordinaria carriera di attore che lo ha portato dal National Theatre di Laurence Olivier ai ruoli sullo schermo in "The Singing Detective" e nei film di Harry Potter, è deceduto all'età di 82 anni. Gambon è deceduto in ospedale a seguito di una polmonite, con al suo fianco la moglie Anne e il figlio Fergus. L'attore britannico era stato il professor silente in sei degli otto film della saga