Mar Rosso, attacchi aerei di Usa e Gb contro gli Houthi in Yemen

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti decollano per colpire obiettivi Houthi nello Yemen come parte di operazioni congiunte con il Regno Unito. I due Paesi hanno effettuato nella notte attacchi aerei contro i ribelli Houthi dello Yemen che da settimane intensificano gli attacchi contro il traffico marittimo internazionale nel Mar Rosso in "solidarietà" con i palestinesi di Gaza, territorio devastato dalla guerra tra Israele e Hamas.