Slovacchia, in tribunale il sospettato dell'aggressione a Fico

Il sospettato del tentato omicidio del primo ministro slovacco Robert Fico è arrivato al tribunale Pezinok dove i giudici decideranno se confermare la custodia cautelare nei suoi confronti.nL'uomo, identificato dai media slovacchi come il 71enne poeta Juraj Cintula, ha sparato cinque volte contro Fico mercoledì, colpendolo quattro. La sparatoria è avvenuta mentre Fico salutava i sostenitori dopo una riunione di governo che si era svolta nella città di Handlova, nella Slovacchia centrale. È stato trasportato in ospedale in elicottero e sottoposto a un'operazione di cinque ore.

Fico, in carica da quando il suo partito populista centrista Smer ha vinto le elezioni generali lo scorso autunno, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico durato due ore. "Il paziente è ora cosciente, le sue condizioni sono stabili, ma è ancora in terapia intensiva. Le sue condizioni sono davvero gravi", ha dichiarato ieri Miriam Lapunikova, direttrice dell'ospedale Roosevelt di Banska Bystrica, una città della Slovacchia centrale.