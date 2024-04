La portaerei HMS Prince of Wales torna in patria dopo l'esercitazione NATO

EMBED





La HMS Prince of Wales fa il suo ritorno trionfale nel porto di Portsmouth dopo aver guidato l'esercizio più grande della NATO degli ultimi 40 anni. Questa imponente portaerei britannica ha preso parte a una missione marittima che ha coinvolto oltre 20.000 militari del Regno Unito, estendendosi attraverso la Scandinavia e il nord Europa. Salpata il 12 febbraio, la HMS Prince of Wales ha guidato un UK Carrier Strike Group, operando come forza navale insieme a navi da guerra e sottomarini alleati nell'Atlantico del Nord, nel Mare di Norvegia e nel Mar Baltico.