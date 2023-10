Joe Biden: «Hamas peggio dell'Isis, non rappresenta i palestinesi»

Netanyahu: mondo civile deve unirsi contro Hamas

Tel Aviv, 18 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Joe Biden a Tel Aviv ha incontrato subito il primo ministro Benjamin Netanyahu. Una visita che giunge poche ore dopo il terribile attacco missilistico su un ospedale di Gaza, che ha provocato la morte di centinaia di civili.

"Sono qui per una ragione, voglio che il mondo sappia da che parte stanno gli Stati Uniti" lo ha detto Joe Biden per ribadire il sostegno del suo Paese allo Stato ebraico.

"Dobbiamo anche tenere presente che Hamas non rappresenta tutto il popolo palestinese e gli ha portato solo sofferenza", ha aggiunto Biden precisando che la responsabilità del massacro all'ospedale di Gaza non è di Israele.

"Signor Presidente, lei ha giustamente detto che Hamas è peggio dell'Isis. Il Cancelliere tedesco, che ieri è stato qui, ha detto che Hamas sono i nuovi nazisti. Avete ragione entrambi. E proprio come quando il mondo civilizzato si è unito per sconfiggere i nazisti e unito per sconfiggere l'Isis, il mondo civilizzato ora deve unirsi per sconfiggere Hamas" ha risposto Netanyahu.

Intanto la Giordania ha annullato il vertice previsto tra il presidente americano Joe Biden e i leader di Giordania, Egitto e Autorità palestinese, denunciando "i massacri israeliani". Ma secondo quanto fatto trapelare dalla Casa Bianca, Biden parlerà al telefono con il presidente egiziano e il leader dell'Anp sul volo di ritorno a Washington.