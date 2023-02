India, valanga in Kashmir: morti 2 sciatori polacchi

(LaPresse) È di due sciatori polacchi morti e diversi dispersi il bilancio di una valanga che ha colpito una stazione sciistica vicina alla città turistica di Gulmarg, nello stato himalayano del Jammu e Kashmir. Sui social sono diversi i video virali che riprendono il momento in cui la valanga scende a valle con decine di sciatori che fuggono per mettersi in salvo.

