Cerca la sua sosia su Instagram e la uccide per simulare la propria morte, estetista arrestata

Una donna è accusata di aver cercato una sosia su Instagram e di averla uccisa nel tentativo di simulare la propria morte. Il corpo della giovane donna è stato trovato in una Mercedes a Ingolstadt, in Germania, lo scorso agosto. La polizia l'ha inizialmente identificata come Shahraban K, 24 anni, un'estetista tedesco-irachena residente a Monaco di Baviera, mentre i membri della sua famiglia hanno identificato il corpo.

Scova la sua sosia e la uccide

Tuttavia, l'autopsia effettuata il giorno successivo ha sollevato dubbi sulla sua vera identità. Alla fine la vittima è stata identificata come Khadidja O, 23 anni, una beauty blogger algerina della vicina Heilbronn. I media tedeschi hanno definito il caso «omicidio di sosia».

La polizia ha dichiarato che le due donne si assomigliano in modo impressionante, con lunghi capelli neri e lisci e una carnagione simile, e ritiene che Shahraban abbia ucciso Khadidja nel tentativo di inscenare la propria morte e nascondersi per una «disputa familiare». Hanno scoperto che Shahraban ha creato diversi account Instagram falsi e ha contattato diverse donne nella settimana precedente l'omicidio, cercando di incontrarle.



Shahraban K. is accused of killing a woman who looked “strikingly similar” to her to fake her own death. Police believe she “chatted with several young women” online to find her alleged victim ⁦@Victoria_Bisset⁩ reports https://t.co/RA5dh9zXgY — Matthew Hay Brown (@matthewhaybrown) January 31, 2023



Cosa è successo

Shahraban e il suo fidanzato kosovaro, Sheqir K, 24 anni, avrebbero offerto a Khadidja prodotti di bellezza e organizzato un incontro. La polizia tedesca sostiene che si siano fermati con la vittima in un bosco e l'abbiano accoltellata più di 50 volte. Secondo quanto riferito, Shahraban si è sforzato di sfigurare il volto della vittima per rendere più difficile l'identificazione precisa del corpo. La donna aveva detto ai genitori che si sarebbe incontrata con l'ex marito a Ingolstadt e quando non è tornata a Monaco hanno iniziato a cercarla e hanno trovato il corpo nel retro della Mercedes.





L'OMICIDIO

L'auto non era lontana dall'appartamento di Sheqir e nelle vicinanze sono stati trovati diversi coltelli.Shahraban e Sheqir sono stati arrestati la settimana scorsa e rischiano l'ergastolo se condannati. Un portavoce della polizia ha dichiarato che: «Durante il viaggio di ritorno, la vittima è stata attirata fuori dal veicolo come previsto con un pretesto e uccisa in un'area boschiva con un gran numero di pugnalate nel corpo».

«Gli accusati hanno poi proseguito il viaggio fino a Ingolstadt, dove il corpo è stato trovato la sera del 16 agosto. È stato trovato disteso nel veicolo».

Un altro portavoce della polizia ha dichiarato alla Bild: «La vittima è stata uccisa con più di 50 coltellate e il suo volto è stato gravemente ferito. È stato un caso brutale all'estremo». «È stato un caso straordinario che ha richiesto tutte le capacità degli investigatori. Non capita tutti i giorni un caso del genere, soprattutto con un colpo di scena così spettacolare. Il giorno in cui abbiamo trovato il corpo, non ci aspettavamo un'evoluzione del genere».