Gran Bretagna, ospedali nel caos per lo sciopero degli addetti alle ambulanze

Milano, 21 dic. (askanews) - In Inghilterra e Galles si sono fermati gli addetti alle ambulanze. L'ennesimo sciopero parte di una protesta senza precedenti dei lavoratori della sanità per l'aumento dei salari, solo 24 ore fa si erano fermati gli infermieri per la prima volta in 106 anni di storia del sindacato.

I lavoratori chiedono al governo un aumento degli stipendi che li adegui all'inflazione. Downing Street non è intenzionato ad assecondare le richieste proprio perché, sostiene, le circostanze economiche non consentono investimenti così consistenti.