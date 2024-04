Giornata della Terra, in Sudcorea una sfilata con abiti di plastica

Nella Giornata Mondiale della Terra, a Seoul, in Corea del Sud. attivisti ecologisti hanno messo in scena una sfilata all'aperto indossando abiti fatti di plastica riciclata. Una passerella colorata con mantelli realizzati con reti da pesca, bottiglie, barattoli e contenitori vuoti attaccati a cappelli e magliette come accessori, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inquinamento da plastica. Gli attivisti hanno mostrato cartelli con scritto "Save The Earth", "Good Bye now, Plastic", "Il tasso di riciclaggio è solo del 9%" e "La minaccia delle microplastiche non è micro".