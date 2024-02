Germania, feriti diversi alunni in una scuola: arrestato un sospetto

«Diversi studenti» sono stati «feriti in una scuola» a Wuppertal, nell'ovest della Germania , e un «sospetto sarebbe stato arrestato». Secondo la polizia, non si può escludere che si tratti di un atto di follia omicida». Un portavoce della polizia di Dusseldorf, citato dall'agenzia Dpa, ha indicato in cinque le persone ferite, tra cui il fermato. Media riferiscono dell'intervento sul posto delle teste di cuoio «Sek».