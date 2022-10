Gentiloni: «35% reddito famiglie Ue speso in bollette e cibo»

«Le famiglie europee stanno spendendo il 20% delle loro entrate per il cibo e il 15% per l'energia, un totale del 35%. Ma questa è una media, ovviamente ci sono molte famiglie che stanno spendendo quasi il 50% delle loro entrate per l'energia e il cibo" quindi "occorre reagire per aiutarle, ma anche evitare che tale supporto vada a minare gli sforzi di politica monetaria perchè è di interesse comune ridurre l'inflazione e per questo serve coordinamento tra le politiche nazionali e l'azione della Bce». Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it