(Agenzia Vista) Usa, 10 agosto 2021 ""Voglio che sappiano, dal profondo del mio cuore: non ho mai fatto, e non avrei mai voluto, mancare di rispetto intenzionalmente a una donna o trattare una donna in modo diverso da come vorrei loro fossero trattate. Vostro padre ha commesso degli errori. E si è scusato. E ha imparato da questo". Lo ha detto Andrew Cuomo nel discorso in cui ha annunciato le sue dimissioni. Gov NY Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it