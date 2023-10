Cisgiordania, post contro gli ostaggi di Gaza: esercito israeliano demolisce pizzeria

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno demolito una pizzeria nella città di Huwara, nella Cisgiordania settentrionale, in seguito alla pubblicazione di un annuncio online che mostrava una anziana donna israeliana presa in ostaggio dai terroristi a Gaza . I coloni, riporta Time of Israel, venuti a conoscenza dell'annuncio, si sono radunati intorno al negozio chiedendone la demolizione. Le IDF sono intervenute e hanno deciso di chiudere la pizzeria. Il comandante della Command Central, Yehuda Fox, ha emesso un ordine militare che prevede la chiusura della pizzeria per cinque mesi a causa dell'incitamento e del supporto alle attività terroristiche. Inoltre, il proprietario della pizzeria è stato arrestato. La pizzeria ha pubblicato le proprie scuse su Facebook, sostenendo che ignoti avevano pubblito il post senza il consenso dei proprietari.