Bocelli incanta al concerto per l'incoronazione di Carlo III

Canta "You'll Never Walk Alone" con Sir Bryn Terfel

Roma, 8 mag. (askanews) - Tra le star che si sono esibite al grande concerto per l'incoronazione di Carlo III al castello di Windsor c'era anche Andrea Bocelli che ha cantato sul palco "You'll Never Walk Alone" - storica canzone e inno della squadra del Liverpool - insieme al baritono Sir Bryn Terfel, davanti a 20mila persone e milioni di spettatori collegati da tutto il mondo, incantando anche il re e la regina Camilla.