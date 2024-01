Barcellona, multa da 420mila euro a un proprietario di "Bed and Breakfast" e case vacanze

Il Comune di Barcellona ha inflitto l'ammenda più alta della sua storia a un proprietario di appartamenti turistici. Quest'ultimo, infatti, non li aveva dichiarati all'agenzia delle entrate spagnola, rimediando così una maxi. La notizia ha sorpreso i viaggiatori che stavano soggiornando nella struttura situata nel Barrio Gotico della città catalana. "Pensavamo che fosse un hotel. Quando siamo arrivati non c'era nessun cartello sulla porta, non c'era niente. Abbiamo chiamato un numero ed è arrivato un uomo che ci ha dato le chiavi. Ci ha fatto entrare in una porta, come se fosse di un appartamento", ha raccontato una ragazza. "Dentro era tutto molto pulito, c'erano quattro, cinque stanze. Noi avevamo una stanza con quattro letti e un'altra con due. I bagni erano in condivisione, non c'era la cucina, come in un hotel. Però era tutto molto pulito e non si sentivano rumori", ha aggiunto. (LaPresse)