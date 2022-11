L'appuntamento è al campus universitario di Hong Kong per rendere omaggio alle vittime dell'incendio di Urumqi. I manifestanti hanno esposto fogli bianchi, che sono diventati il simbolo della censura cinese, in segno di solidarietà alle vittime dell'incendio nella città cinese dove dieci persone sono morte in un incendio durante le restrizioni imposte da Pechino contro il Covid.