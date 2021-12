Tragedia a Roma sulla linea B della metro, dove un uomo è stato investito nella stazione Circo Massimo. È accaduto intorno alle 8. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi, si ipotizza il suicidio. Sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del convoglio che viaggiava in direzione Termini. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

(VIDEO LUCA BONACCORSO/ AG. TOIATI)