Messaggi d'odio No vax, perquisito amministratore di un canale Telegram

(LaPresse) La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha scoperto numerosi messaggi d’odio, ispirati da teorie complottiste “No Vax”, su un canale Telegram amministrato da un uomo originario della provincia di Napoli e residente in Germania. Le chat invase da dichiarazioni antisemite, teorie complottiste contrarie ai vaccini, messaggi che incitano alla violenza nel corso di manifestazioni pubbliche, e anche da gravi minacce nei confronti di cariche istituzionali, tra le quali il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Presidente U.S.A. Joe Biden e il fondatore della società Microsoft, Bill Gates. L’amministratore del canale è stato controllato al suo ingresso in Italia all’Aeroporto di Napoli Capodichino, dove era in transito per partecipare alla manifestazione no-vax che si sarebbe svolta a Roma il 15 gennaio 2022: è stato sottoposto a perquisizione personale eseguita, su delega del Pubblico Ministero, dal Compartimento Polizia Postale e dalla DIGOS di Napoli.