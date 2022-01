Medico no vax interrogato dopo l'arresto: «Con il telefono ho fatto l'omicidio colposo»

Questa mattina interrogatorio di garanzia, al Tribunale di Teramo, per il medico no vax, Roberto Petrella, 74 anni, arrestato nei giorni scorsi su mandato del gip di Catanzaro, per aver causato la morte di un paziente di 53 anni al quale, secondo l'accusa, sarebbe stata prescritta una cura alterativa, anche a base di funghi. Poco fa all'uscita dal tribunale, dopo tre ore e mezzo di faccia a faccia con il giudice, ha detto: «Con il telefono ho fatto l'omicidio colposo». Il suo avvocato non ha fatto richiesta di misure alternative, il medico resta gli arresti domiciliari. (video di Armando Di Antonio)