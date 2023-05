Locuste, l'invasione in Sardegna. L’ultima piaga che divora l'Isola: «Stanno distruggendo tutto»

La piana di Ottana, nel centro Sardegna, sarebbe nuovamente sotto assedio delle cavallette, a causa di una devastante invasione che sta mettendo in ginocchio l'intera regione. Secondo le stime, nonostante l'esistenza di una task force regionale composta da 200 persone, 40 macchine irroratrici e app per segnalare i punti critici, gli ettari colpiti dalle locuste quest'anno potrebbero raggiungere la cifra di 100.000. Questa è la quinta emergenza ingestibile consecutiva di infestazione da cavallette, come dichiarato dal Centro studi agricoli. A febbraio, il prefetto di Nuoro aveva convocato una riunione d'urgenza con gli assessori regionali all'Agricoltura e all'Ambiente, i vertici della Provincia, i Vigili del Fuoco e i sindaci delle zone interessate per organizzare interventi sul campo.

