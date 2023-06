Lo chef rapito in Ecuador: «Grazie per il sostegno, non è vero che ho debiti»

Lo chef Panfilo Colonico, rapito venerdì scorso e rilasciato dopo una settimana, in un video inviato agli amici ringrazia per la vicinanza e la solidarietà e racconta i giorni di terrore vissuti in balia dei rapinatori puntualizzando di non avere debiti