Tre ragazzi salvati dai vigili del fuoco sul Promontorio del Circeo

Nel primo pomeriggio di oggi un elicottero dei vigili del fuoco è intervenuto sul Promontorio del Circeo per recuperare tre ragazzi in difficoltà. La squadra VVF di Terracina ha operato insieme ai carabinieri forestali e al 118. I tre ragazzi avevano perso l'orientamento ed hanno subito dato l'allarme al Nue112. La squadra sull'elicottero Drago vf 140, partito dal reparto volo di Ciampino, ha individuato i ragazzi e li ha recuperati portandoli in una zona sicura dove sono stati identificati e visitati dal personale sanitario del 118 a scopo precauzionale. I tre erano spaventati ma non feriti e complessivamente in buone condizioni di salute.