Lucia Goracci a Terni per parlare di libertà e diritti delle donne

«Un San Valentino particolare? Quello dei giovani in Iran»

È stato salutato con un lungo applauso l’ingresso nella biblioteca comunale di Terni della giornalista Rai Lucia Goracci. Su invito della Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria e del Soroptimist International d'Italia – Club di Terni, nell’affollatissima sala del caffè letterario l’inviata di guerra ha parlato delle condizioni delle donne per quanto riguarda le libertà individuali e i diritti civili in paesi critici come l’Iran e l’Afghanistan, ma anche del proprio mestiere e di come i giovani festeggiano il san Valentino in Iran. Nel video di Claudia Sensi l’intervista a Lucia Goracci.