L'incontro tra Macron e il Papa a Marsiglia: il presidente francese regala due libri a Bergoglio

Iniziato l'incontro privato tra il Presidente francese Emmanuel Macron e Papa Francesco, in visita a Marsiglia per la sessione conclusiva degli «Incontri del Mediterraneo». Il colloquio tra i due, che si sono salutati calorosamente tra sorrisi e strette di mano, si svolge in una sala del Palais du Pharo.

A Marsiglia, Papa Francesco incontra volontari del soccorso ai migranti

Papa Bergoglio ha voluto ricordare che quella di Marsiglia non sarà una visita di Stato in Francia ma una visita consacrata alla tragedia dei migranti. «Cari fratelli e sorelle, sono contento di essere qui a a Marsiglia», ha dichiarato il Pontefice, che ha definito la città «capitale dell'integrazione dei popoli».

Il canale della tv francese Bfmtv ha rivelato che il presidente francese regalerà a Francesco due libri:un saggio di Albert Camus, «L'estate», e un testo di uno scrittore di Marsiglia, Felix Reynaud, «Ex-voto marins».