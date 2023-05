Ztl Fascia Verde, Gualtieri: "Chiediamo sostegni per chi deve cambiare veicoli inquinanti"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 “Chiediamo a Regione e Governo di aiutarci, nello spirito di queste norme regionali, con sostegni per chi deve rinunciare al veicolo perché troppo inquinante. Serve contributo pubblico per l’acquisto di mezzi nuovi o alternativi. Siamo consapevoli che la situazione del trasporto pubblico richiede del tempo per essere ottimale, abbiamo ereditato situazione disastrosa. Purtroppo non possiamo dire che per questo possiamo non preoccuparci della qualità dell’aria”, le parole del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in seguito alla Cabina di regia sul Giubileo 2025 tenutasi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev