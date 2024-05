Zingaretti (Pd): "Terremoto di Amatrice mi fece capire qual è il dovere della politica"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “La mattina del terremoto di Amatrice e arrivai la mattina presto e da quel momento da rappresentante delle istituzioni, da Presidente della Regione, mi sono trovato immerso in giorni e mesi nelle quali tocchi con mano che la tua decisione è fondamentale per altri migliaia di esseri umani”, racconta il candidato alle Europee con il Pd Zingaretti ai microfoni di “Personale è politico”, format del Partito Democratico. “C’è l’essenza del dovere della politica, ovvero decidere per gli altri, assumersi la responsabilità di prendere decisioni per il bene comune e quel giorno, quella mattina e quei giorni successivi sono stati momenti che mi hanno cambiato la vita perché non avevo mai pensato che facendo il Presidente della Regione potessi trovarmi di fronte a tanto devastante dolore e al tempo stesso e al tempo stesso alla necessità devastante di non potersi distrarre e a fare il proprio dovere”, ha aggiunto. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev