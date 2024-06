Prudenzano (Confintesa): "Il posto fisso nella Pa non è più di moda, serve un rinnovamento"

(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2024 "Denunciamo un fenomeno crescente: le nuove assunzioni della Pubblica Amministrazione, che vede il 60% dei nuovi assunti lasciare l'incarico dopo poco tempo. Il posto fisso non è più di moda. Questo per tre motivi. In primo luogo i slari troppo bassi per permettere ai nuovi assunti di pagarsi tasse e affitti, soprattutto se devono trasferirsi. In secondo luogo un ambiente di lavoro non stimolante. Terzo punto è che le pubbliche amministrazioni sono come dei regni separati: difficilmente si potrà fare un interscambio con altri uffici o un trasferimento ad altra sede. Tutto è congelato e rigido. " lo ha detto Francesco Prudenzano, segretario di Confintesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev