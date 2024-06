Ricordo Berlusconi, Tajani: "Le sue idee sono sempre presenti"

(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2024 "Abbiamo ricordato Berlusconi in apertura della nostra segreteria. Lo abbiamo ricordato in Consiglio dei Ministri e lo ricorderemo alla Camera e al Senato. A un anno dalla scomparsa, le sue idee sono sempre presenti e Forza Italia non ha dimenticato" lo ha detto Antonio Tajani, uscendo dalla riunione della segreteria di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev