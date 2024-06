Maltempo in Lombardia, oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2024 Dopo l'intensa perturbazione che ha interessato i territori delle provincie di Milano, Varese, Brescia, Bergamo e Monza, la situazione meteo è migliorata. I vigili del fuoco sono stati impegnati per operazioni di soccorso ad autisti in difficoltà, prosciugamenti, messa in sicurezza di alberi pericolanti: effettuati complessivamente oltre 120 interventi. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev