Zelensky: Da Stati Uniti aiuti per oltre 1miliardo

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 10 maggio 2023 "Ci sono altre buone notizie dai nostri partner. Da quanto si può dire pubblicamente, c'è un nuovo pacchetto difesa dagli Stati Uniti. L'importo totale è di 1 miliardo e 200 milioni di dollari. Artiglieria, protezione contro missili e droni terroristici e altre cose per rafforzare i nostri difensori. Ringrazio il presidente Biden, il Congresso – entrambe le parti – e ogni famiglia americana per il loro incrollabile sostegno e per la forza americana che ci rende più forti.", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev