Festa dell'esercito, Meloni passa in rassegna le truppe a bordo di un veicolo tattico

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio 2024 In occasione delle celebrazioni per i 163 anni dalla costituzione dell’esercito italiano, all'ippodromo militare "Gen. C.A. Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto, a Roma, la premier Meloni ha passato in rassegna le truppe, sotto il diluvio, a bordo di un veicolo tattico militare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev