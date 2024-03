Zelensky al Consiglio Ue: Umiliante la fornitura di munizioni - SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 marzo 2024 "Anche le munizioni sono una questione vitale e sono grato per la creazione del Fondo di assistenza all’Ucraina, pari a 5 miliardi di euro, e per il sostegno all’iniziativa ceca per l’acquisto di proiettili per i nostri soldati. Questi aiuteranno. Grazie. Sfortunatamente, l’uso dell’artiglieria in prima linea da parte dei nostri soldati è umiliante per l’Europa, nel senso che l’Europa può fornire di più, ed è fondamentale dimostrarlo ora", le parole di Zelensky al Consiglio Ue. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev