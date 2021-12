Zaia: “Chiesto super green pass per lavoro? No, mie proposte su tamponi e quarantene”

(Agenzia Vista) Venezia, 30 dicembre 2021 Se ho chiesto super green pass per lavoro? "No. Le proposte che ho portato io erano riferite ai tamponi e alle quarantene. Non sono intervenuto sull'estensione del super green pass al lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante un punto stampa a Marghera. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev