Violenza donne, Bonetti: "Rendere strutturale reddito di libertà"

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2022 "Il reddito di libertà è una misura di sostegno finanziario a favore delle donne vittime di violenza: consiste in un contributo mensile, erogato dall'INPS, nella misura di 400 euro pro capite per un periodo massimo di dodici mesi. La misura si inserisce nella più ampia strategia di sostegno all'empowerment delle donne vittime di violenza, in coerenza con il nuovo Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, che pone tra le sue priorità il contrasto alla violenza economica". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti al question time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev