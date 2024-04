Tajani: Non si esclude possibilità di sanzioni contro l'Iran

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2024 "Non si esclude la possibilità di adottare sanzioni e altre misure in risposta a quello che è accaduto, ma anche in quello che potrebbe accadere con azioni destabilizzanti", le parole del ministro Tajani in conferenza stampa al termine del G7 a Capri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev