Stop motori benzina-diesel dal 2035, via libera finale del Parlamento Europeo

EMBED





(Agenzia Vista) Strasburgo 14 febbraio 2023 Il Parlamento Europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astenuti l’accordo con gli Stati membri sulla revisione degli standard di prestazione delle emissioni di CO2 per auto e furgoni che prevede, entro il 2035 in tutta l’Ue lo stop alla vendita di veicoli con motori a combustione./ Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev