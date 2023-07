Stoltenberg: Avvicineremo Ucraina alla Nato

(Agenzia Vista) Lituania, 10 luglio 2023 "Questa settimana al vertice della NATO rafforzeremo la nostra deterrenza e difesa, anche con maggiori investimenti. Intensificheremo il nostro sostegno all'Ucraina e avvicineremo l'Ucraina alla NATO e lavoreremo ancora più a stretto contatto con i partner per sostenere l'ordine internazionale basato su regole", le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg in Lituania per il vertice Nato. / Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev