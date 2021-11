Speranza: "Valuteremo eventuale modifica Green Pass per i guariti"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2021 "La durata per i soggetti guariti è di 6 mesi e per i vaccinati e di 12 mesi. Il governo intende avviare un percorso di approfondimento per acclarare se vi siano le condizioni per valutare diversamente il certificato verde rilasciato ai guariti. Le evidenze suggeriscono che il rischi di reinfezione è basso se esposizione a variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al question time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev