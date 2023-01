SOTTOTITOLI Zelenska: "Nulla è off limits per Mosca, a Dnipro uccise persone comuni"

(Agenzia Vista) Davos, 17 gennaio 2023 "In Ucraina nessun luogo è totalmente sicuro. Tutti coloro che si trovano ora nel paese devono rischiare la propria vita ogni giorno. Nulla è off limits per la Russia. Mentre vi parlo, nella città di Dnipro c'è gente che lavora scavando tra le macerie in un'area residenziale di una casa distrutta da un missile costruito per colpire le portaerei e usato per colpire un'infrastruttura civile. Le vittime erano persone comuni, erano a casa, di sabato. Un motivo sufficiente per la Russia per uccidere". Così la first lady ucraina, Olena Zelenska, in un discorso tenuto al World Economic Forum nella città svizzera di Davos. WEF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev