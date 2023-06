Silvestroni (FdI): Dal 9 all'11 giugno a Castel Gandolfo "L'Europa dei Conservatori"

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2023 "Si svolgerà dal 9 all'11 giugno l'edizione 2023 della manifestazione 'Prima le Idee', promossa dalla federazione di Fratelli d'Italia della provincia di Roma che si terra' a Castel Gandolfo. Il tema scelto per la IX edizione della manifestazione è "l'Europa dei Conservatori" e sarà un'occasione per confrontarsi sui temi di attualità in un'ottica generale di governo europeo, nazionale e regionale. "'Prima le Idee' e' l'opportunita' per declinare e modellare l'identita' dei Conservatori italiani anche in vista delle prossime elezioni europee: 5 ministri, 3 sottosegretari, 15 parlamentari e numerosi amministratori locali per raccontare l’attività parlamentare ed esaltare il buon governo di Giorgia Meloni. Vogliamo promuovere questo momento di riflessione a Castelgandolfo perché siamo vicini al territorio. Con le elezioni politiche, poi le regionali, e in ultimo con le amministrative abbiamo composto una filiera di governo che dà certezze, che evita la perdita di tempo per l’attuazione delle nostre proposte, la messa in opera immediata delle nostre iniziative più urgenti. Il nostro paese ha ora una autorevolezza in Europa. Noi conservatori di centrodestra siamo quelli che vogliono difendere i trattati istitutivi dell'Unione Europea. La sinistra è riuscita a cambiare il significato della parola, che ora va contro il significato originario e lo spirito dei trattati dell'Ue: pro europeista significa infatti che il nucleo stesso degli interessi delle nostre nazioni non può essere subordinato a una sorta di superstato europeo. Molte le proposte in campo. Ne parleremo nel corso di questa festa alla quale invito tutti a partecipare per dare un contributo di idee. Le idee saranno trasformate in azioni", le parole di Marco Silvestroni senatore di Fdi e presidente della provincia di Roma per Fdi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev