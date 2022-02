Sileri: "Forse in autunno vaccino diventerà annuale, come anti-influenzale"

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2022 "In questo periodo ogni anno guardiamo a settembre-ottobre per la vaccinazione anti-influenzale. Ogni anno lo facciamo, quindi forse sarà lo stesso per il covid, se circolerà ancora". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev