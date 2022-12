Sangiuliano: “Identità Nazione soprattutto culturale oltre che linguistica e geografica”

(Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “L’identità della Nazione è soprattutto un’identità culturale oltre che linguistica e geografica. Per Leopardi l’Italia è data dalla lingua, comunanza della storia, ma la Patria mia di cui ci parla è data anche da muri, archi, simulacri, eremi. Prima di lui Alighieri disse che non dobbiamo vivere come bruti”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in audizione davanti alle commissioni congiunta cultura della Camera e del Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero. / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev