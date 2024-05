Mattarella: "L'Italia è fermamente al sostengo del multilateralismo"

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2024 "Sono davvero lietissimo di incontrarvi e ringraziare per il lavoro che svolgete nella piena indipendenza negli interessi delle Nazioni Unite. Tuttavia mantenete un legame inscindibile con l'Italia. Il fatto che il vostro lavoro venga svolto negli interessi esclusivi delle Nazioni Unite è un motivo di prestigio per l'Italia e anche di accreditamento suo in questo sistema. Questa mia visita all'Onu è volta a testimoniare quanto l'Italia sia fermamente a sostegno del multilateralismo e del ruolo delle Nazioni Unite, tanto più in un momento di grandi difficoltà, di grandi incomprensioni e tensioni nella comunità internazionale. E' in questi momenti che emerge l'importanza dell'Onu" lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando un gruppo di funzionari italiani presso le Nazioni Unite. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev